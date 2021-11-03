Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Kasım il il hava durumu uyarıları!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 16°C, 25°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 15°C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 17°C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



