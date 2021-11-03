Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Kasım il il hava durumu uyarıları!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava devam ederken son dakika uyarı geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Adana'da ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski bulunuyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
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EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 25°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 23°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 24°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KARS 6°C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MALATYA 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 9°C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 12°C, 20°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı