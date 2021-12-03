Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile lodos uyarısı

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 0°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR 14°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.



