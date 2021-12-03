Son dakika hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile lodos uyarısı
İstanbul'da hayatı felç eden fırtınanın ardından Meteoroloji'den son dakika bir uyarı daha geldi. Hafta başında Marmara, Akdeniz ve Ege'de etkili olan şiddetli lodos, vatandaşlara kabusu yaşattı. Yapılan son uyarıda cuma günü Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtildi. İstanbul Anadolu yakasında da bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Aralık hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli(21-50 kg/m2) Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli ( 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güneybatıdan yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güneybatıdan yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu, yarın Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA 4°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu, yarın Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA 4°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
RİZE 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
RİZE 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -12°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -11°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -12°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -11°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu