Son dakika hava durumu: İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı geliyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri'nde etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege ile, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği duyurdu. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek. Peki, İstanbul'a zaman kar yağacak, yarın hava nasıl olacak? İşte, MGM il il 11 Ocak hava durumu tahminleri.
İstanbul'a ne zaman kar yağacak, sorusu, Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri ile gündeme geldi. Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji Marmara için uyardı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar etkili olacak. Perşembeden itibaren kar yağışı İstanbul ve her yerden çekilecek." dedi. Diğer yandan Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının çarşamba günü Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını belirterek, "Sıcaklıklar 10 derece düşecek. Kar Yağışı çarşamba günü İstanbul'a, perşembe günü ise Anadolu’ya kayar” dedi. Şen ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgesi için hortum uyarısı yaparak, "Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir. Tedbir alınmalıdır" dedi.
Yarın(salı) geceden itibaren Marmara (İstanbul dahil) İç Anadolu’nun Kuzeyi İç Ege’de hava 10 C soğuyor. Çarşamba sabah (İç Anadolu ve İç Ege’de daha geç) kar yağışı başlıyor ve perşembe akşama kadar aralıklı devam ediyor Cuma yağış ülkeyi terk ediyor Bugün yarın doğuda kar var.
Yarın(salı) geceden itibaren Marmara (İstanbul dahil) İç Anadolu’nun Kuzeyi İç Ege’de hava 10 C soğuyor. Çarşamba sabah (İç Anadolu ve İç Ege’de daha geç) kar yağışı başlıyor ve perşembe akşama kadar aralıklı devam ediyor Cuma yağış ülkeyi terk ediyor Bugün yarın doğuda kar var.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinin, yarın zamanla bölgenin batı kesimleri ile İstanbul ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif yağmurlu
EDİRNE 5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinin, yarın zamanla bölgenin batı kesimleri ile İstanbul ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif yağmurlu
EDİRNE 5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla kıyı ve güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla kıyı ve güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu çevreleri şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekliği 1500 m üzeri olan kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğu çevreleri şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekliği 1500 m üzeri olan kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevreleri, gece saatlerinden itibaren güney ve doğusu, yarın Eskişehir hariç olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Sivas çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevreleri, gece saatlerinden itibaren güney ve doğusu, yarın Eskişehir hariç olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Sivas çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve bayburt çevrelerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇORUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve bayburt çevrelerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇORUM 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Hakkari, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinde yüksek kesimleri ile yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kar yağışlı
KARS -11°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Hakkari, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinde yüksek kesimleri ile yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kar yağışlı
KARS -11°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
GAZİANTEP 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Adıyaman ve Kilis çevreleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
GAZİANTEP 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu