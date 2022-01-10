Son dakika hava durumu: İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın zamanla kıyı ve güney kesimlerinde kuvvetli, Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor.



