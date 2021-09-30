Son dakika hava durumu 1 Ekim 2021: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda ile yağış uyarısı
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre Balıkesir, Antalya, Mersin, Adana, Düzce, Karabük, Kastamonu, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağış uyarısının yapıldığı açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 1 Ekim hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın batı iç kesimleri, Mersin, Adana, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
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HAVA NASIL OLACAK?
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 16°C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı iç kesimleri ile Mersin ve Adana çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 23°C Parçalı bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 4°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu çevreleri ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT 5°C, 16°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 10°C, 22°C Parçalı bulutlu
VAN 8°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.