Son dakika hava durumu 1 Ekim 2021: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda ile yağış uyarısı

HAVA NASIL OLACAK? KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor(21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 16°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



