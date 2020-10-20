Son dakika... Hastasına, orijinal, boyasız... Eskilerin fiyatı sıfırla yarışıyor! İşte o otomobiller

İkinci el otomobillerdeki fiyat artışı sürerken 46 yaşındaki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda 5-10 bin lira gibi rakamlara satılan otomobiller günümüzde 100 bin liranın üzerinde fiyatlara alıcı buluyor.



İlan sitelerine bakıldığında aracının orijinal olduğunu, garajda sakladığını belirtenler fiyatları yüksek tutarken, sıradan otomobiller 15-20 bin lira gibi fiyatlardan satışa çıkıyor.