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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Hastasına, orijinal, boyasız... Eskilerin fiyatı sıfırla yarışıyor! İşte o otomobiller
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 11:01 | 

Son dakika... Hastasına, orijinal, boyasız... Eskilerin fiyatı sıfırla yarışıyor! İşte o otomobiller

Yerli ve eski otomobillere ilan sitelerinde yüksek fiyatlar yazılmaya başlandı. Halk arasında güvenliği sorgulanan otomobillere yüksek fiyat yazılması şaşkınlık yaratıyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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İkinci el otomobillerdeki fiyat artışı sürerken 46 yaşındaki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda 5-10 bin lira gibi rakamlara satılan otomobiller günümüzde 100 bin liranın üzerinde fiyatlara alıcı buluyor.

İlan sitelerine bakıldığında aracının orijinal olduğunu, garajda sakladığını belirtenler fiyatları yüksek tutarken, sıradan otomobiller 15-20 bin lira gibi fiyatlardan satışa çıkıyor.

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TUTKUNLARI VAR

Bazı eski araçların tutkunlarının olması ve yapılan modifiyeler nedeniyle yüksek fiyat istenmesi de günümüzde yaşanıyor.

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İşte ülkemizde satılan yüksek fiyatlı eski otomobiller

Tofaş Şahin 1995 model 89 bin lira

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Tofaş Şahin 1998 model 85 bin lira

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Tofaş Şahin 1995 model 74 bin 900 lira

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Tofaş Şahin 1995 model 75 bin lira

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Tofaş Serçe 1991 model 75 bin lira

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Tofaş Serçe 1994 model 45 bin lira

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Tofaş Doğan S 1996 model 172 bin 400 lira

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Tofaş Doğan 2001 model 105 bin lira

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Tofaş Doğan SLX 2000 model 78 bin 500 lira

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Murat 124 1974 model 110 bin lira

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Tofaş Kartal SLX 1997 model 87 bin 500 lira

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Tofaş Kartal SLX 1997 model 59 bin lira

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Renault Brodway 1987 model 69 bin 999 lira

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Renault Brodway 1994 model 62 bin lira

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Renault 19 Europa 1999 model 64 bin 900 lira

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Renault Toros 1994 model 150 bin lira

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Renault Toros 1988 model 105 bin lira

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Fiat BİS 1990 model 39 bin 500 lira

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Fiat Tempra 1995 model 89 bin 750 lira

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Fiat Tipo 1998 model 85 bin lira

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Lada Samara 1994 model 54 bin 900 lira

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Ford Escort 1993 model 875 bin lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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