Son Dakika: Hastaların tuvalette öldüğü İtalya'dan sarsıcı haberler geliyor! İşte çarpıcı kareler...

Koronavirüsün yakıp yıktığı İtalya'dan dehşet verici son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Napoli'deki Cardarelli Hastanesi'nde çekilen ve tuvaletlerde ölen insanların yansıdığı video ülkeyi ayağa kaldırırken, bölgeden gelen son dakika haberine göre vaka sayısı son 24 saatte 40 bin 902 olarak tespit edildi. Son bir gün içerisinde ölenlerin sayısının ise 550 kişi olduğu açıklandı.
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Koronavirüsün en çok sarstığı ülkelerin başında gelen İtalya'da bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya medyasına yansıyan dehşet verici fotoğraflar salgının boyutlarını gözler önüne seriyor.
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İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 550 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
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Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 107 bin 303'e, toplam can kaybı ise 44 bin 139'a ulaştı. İtalya'da pandeminin başlamasından bu yanan ise 399 bin 238 kişinin virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
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DEHŞET VERİCİ FOTOĞRAFLAR
Ülkedeki içler acısı durumu yansıtan fotoğraflar dün önce sosyal medyaya, ardından tüm dünya medyasına konu olmuştu. Rosario Lamonica adlı bir yöre sakini, Napoli'deki Carderelli Hastanesi'nin acil servisindeki çektiği bir video yayınlamıştı. Görüntülere hastane tuvaletinde ölen bir COVID-19 hastası yansıyordu. Kimliği bilinmeyen şahsı lavabonun altında yatarken yansıtan görüntü büyük sansasyon yarattı. Rosario Lamonica'nin "Burada bir ölü var" dedikten sonra kamerasını sedyede yatan bir hastaya çevirerek, sarf ettiği "Bu kadın kendi dışkısına batmış durumda. Ölü mü sağ mı bilmiyoruz" sözleri de duyuluyor. Görüntülerde hastanede adım atacak yer olmadığı anlaşılırken, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın durumun incelenmesi için iki müfettiş görevlendirdiği açıklandı.
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DURUM KONTROLDEN ÇIKTI
Güneydeki Campania bölgesinde sağlık tesislerinin yetersiz kalması nedeniyle bölgede yaşayan İtalyanların Lazio bölgesine akın ettiği bildiriliyor.
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Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Napoli ve Campania'daki birçok bölgede durum kontrolden çıktı. Merkezi hükümetin müdahalesi gerekiyor, çünkü zaman kalmadı" ifadelerini kullandı.
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EN YÜKSEK VAKA!
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
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5 BÖLGENİN RİSK SEVİYESİ ARTTIRILIYOR
İtalyan basınında çıkan haberlerde, Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın bu akşam Campania ve Toskana bölgelerinin orta riskli sarı kategoriden, çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin de sarıdan, orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındığına dair kararı imzalayacağı belirtildi.
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Campania Bölgesi’nin merkez şehri Napoli’nin belediye başkanı Luigi De Magistris, Bakan Speranza ile görüştüğünü ve Campania'nın da 15 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge olacağının kendisine söylendiğini açıkladı.
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Buna göre, yayılmanın yüksek ve hastane kapasitelerinin yoğun baskı altında olduğu kırmızı ve turuncu bölgelerde, acil durumlar haricinde şehirlerarası seyahat yasağı, bölgeye giriş-çıkış yasağı uygulanacak.
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Tüm restoranlar sadece paket servis için açık olacak ve AVM’ler kapalı tutulacak. Sadece gıda ürünleri satan yerler ve eczaneler açık kalacak
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İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim sürecek, lise ve yüksek öğrenimde uzaktan eğitime geçilecek
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ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.
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ÖLEN DOKTOR SAYISI 189'A ULAŞTI
İtalya Tabipler Birliği, Cenova'da bir doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle salgında ölen doktor sayısının 189'a ulaştığını açıkladı.
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"KOVID-HOTEL" UYGULAMASI
Ülkede sağlık sisteminin yoğun vakalar karşısında zorlanmasına değinen İtalya Başbakanı Conte, "Hatalarımızla ilgili tartışma aslında bölge düzeyinde tıbbın eksiklikleriyle ilgili. Birkaç ay içinde yılların eğilimini değiştirmek zordur. Bölgesel tıbbın güçlendirilmesi gerektiğinin farkındayız." diye konuştu.
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Çalışmayan bazı otellerden yararlanmasına yönelik kamuoyundaki tartışmalar için de Başbakan, "Covid otelleri önemli. Çünkü bazı iyileşenlerin hastaneden taburcu edilmeden önce durumlarının takip edilmesi gerekiyor. Bu oteller, evde yakınlarıyla mesafeyi garanti edemeyenler için de faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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3. DALGA UYARISI
Öte yandan, Milano Üniversitesinden Virolog Prof. Fabrizio Pregliasco, "Il Giornale" gazetesine verdiği demeçte, şubatta salgında 3. dalga yaşanabileceği uyarısında bulundu.