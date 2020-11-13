Son Dakika: Hastaların tuvalette öldüğü İtalya'dan sarsıcı haberler geliyor! İşte çarpıcı kareler...

DEHŞET VERİCİ FOTOĞRAFLAR Ülkedeki içler acısı durumu yansıtan fotoğraflar dün önce sosyal medyaya, ardından tüm dünya medyasına konu olmuştu. Rosario Lamonica adlı bir yöre sakini, Napoli'deki Carderelli Hastanesi'nin acil servisindeki çektiği bir video yayınlamıştı. Görüntülere hastane tuvaletinde ölen bir COVID-19 hastası yansıyordu. Kimliği bilinmeyen şahsı lavabonun altında yatarken yansıtan görüntü büyük sansasyon yarattı. Rosario Lamonica'nin "Burada bir ölü var" dedikten sonra kamerasını sedyede yatan bir hastaya çevirerek, sarf ettiği "Bu kadın kendi dışkısına batmış durumda. Ölü mü sağ mı bilmiyoruz" sözleri de duyuluyor. Görüntülerde hastanede adım atacak yer olmadığı anlaşılırken, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın durumun incelenmesi için iki müfettiş görevlendirdiği açıklandı.