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GeriGündem Son dakika.. Hangi işyerleri yarın açılacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı.. İnternet kafe, kahvehane, çay bahçesi.. İşte 17 Mayıs'ta kapalı olacak işletmeler
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Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 - 11:10 | 

Son dakika.. Hangi işyerleri yarın açılacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı.. İnternet kafe, kahvehane, çay bahçesi.. İşte 17 Mayıs'ta kapalı olacak işletmeler

Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan yarın çıkıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri yarın hangi işletmelerin açılıp, açılmayacağını merak ediyorlardı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte detaylar...

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1

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

2

- Sinema salonları,

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

3

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

4

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

5

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

6

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

7

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

8

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

9

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

10

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

11

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,

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