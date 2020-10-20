Son Dakika: Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı!

90'lı yıllara damga vuran arabesk müziğinin efsane ismi Hakan Taşıyan'dan kötü haber geldi. Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı.
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Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan sağlık sorunları yaşıyor. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Acil hastaneye yatırılan Taşıyan, organ nakli bekliyor.
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Hastaneye yatmadan önce UçanKuş TV'ye konuşan Taşıyan ve arkadaşı Hakan Yılmaz zorlu süreci anlattı.
Konuşmakta bir hayli zorlanan Taşıyan'a arkadaşı Hakan Yılmaz yardımcı oldu.
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Ünlü şarkıcıya, çok acil organ nakli yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz “Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, böbrek ve karaciğer nakli için hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı var” dedi
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Hakan Taşıyan ise, ‘dedikodu dolaşmasın ortada benden duyun istedim. Sevenlerimden dua bekliyorum’ ifadelerini kullandı.