Son dakika... Haftalık Koronavirüs tablosu yayımlandı! İşte normalleşme öncesi en dikkat çeken şehirler...

24 SAATTE 5283 POZİTİF VAKA Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.