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Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 08:29 | 

Son dakika... Haftalık Koronavirüs tablosu yayımlandı! İşte normalleşme öncesi en dikkat çeken şehirler...

Son dakika haberine göre, Koronavirüsle mücadelede yeni haberler gelmeye devam ediyor. 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle tüm Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Normalleşme sürecine geçilmeye hazırlanırken önemli gelişmeler de yaşandı. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile yeni kararları duyururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan aşılama çalışmaları da göz doldurmaya devam ediyor. İşte detaylar...

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Koronavirüsle mücadelede yeni haberler gelmeye devam ediyor. 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle tüm Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak.

Normalleşme sürecine geçilmeye hazırlanırken önemli gelişmeler de yaşandı. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile yeni kararları duyururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öte yandan aşılama çalışmaları da göz doldurmaya devam ediyor. İşte detaylar...

2GENELGE YAYIMLANDI BAZI ÜLKELERDEN UÇUŞLAR DURDURULDU

GENELGE YAYIMLANDI! BAZI ÜLKELERDEN UÇUŞLAR DURDURULDU

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgeyle Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden de Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek.
Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için ise uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

324 SAATTE 5283 POZİTİF VAKA

24 SAATTE 5283 POZİTİF VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

51 MİLYON 44 BİN 263 AŞI YAPILDI

1 MİLYON 44 BİN 263 AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın." çağrısında bulundu.
Hesabından, bugün bir milyonuncu Kovid-19 aşısını uygulayan hemşire Esma Alay'ın videosuna da yer veren Koca, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi 'Herkesi aşıya bekliyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.
Hemşire Alay, videoda, toplumun aşılanmasıyla Kovid-19 salgınının geride kalmasını diledi.

6SAĞLIK BAKANI KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

SAĞLIK BAKANI KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 19-25 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." değerlendirmesinde bulundu.

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Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildiren Koca, "Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

9EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

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İllerde 19-25 Haziran'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Ağrı 136,52, Eskişehir 112,85, Kütahya 102,48, Bitlis 96,58, Rize 95,54, Erzurum 95,22, Kırıkkale 89,7, Ankara 83,64, Sivas 78,32, Bolu 74,65, Kayseri 74,5, Ardahan 72,79, Isparta 69,04, Çorum 68,85, Kars 67,39, Gümüşhane 67,04, Kırşehir 65,83, Van 65,25, Sakarya 63,78, Artvin 59, Düzce 57,12, Tokat 56,87, Zonguldak 55,99, Diyarbakır 55,34, Hakkari 54,9, Trabzon 54,44, İstanbul 54,3, Erzincan 52,89, Yalova 52,89, Kocaeli 51,97, Denizli 51,01, Siirt 50,44, Mardin 48,55, Kastamonu 47,82, Bilecik 46,64, Konya 46,44, Burdur 46,05, Çankırı 45,21, Bartın 44,23, Bayburt 43,95, Malatya 43,29, Elazığ 43,2, Bursa 43,14, Ordu 42,95, Yozgat 42,23, Afyonkarahisar 41,52, Niğde 41,15, Nevşehir 40,66, Tekirdağ 37,74, Muş 37,46, Batman 37,08, Bingöl 35,14, Balıkesir 34,91, Samsun 34,36, Karabük 33,66, Antalya 32,96, Uşak 32,21, Giresun 31,87, Kırklareli 31,79, Manisa 30,75, Aksaray 30,73, Amasya 28,61, İzmir 27,4, Şırnak 26,78, Karaman 26,68, Çanakkale 26,41, Şanlıurfa 25,53, Gaziantep 25,08, Tunceli 22,77, Muğla 21,48, Sinop 20,33, Mersin 18,3, Iğdır 17,39, Aydın 14,57, Kahramanmaraş 14,55, Kilis 14,01, Edirne 11,28, Adana 9,61, Hatay 6,99, Adıyaman 6,96, Osmaniye 4,92."

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