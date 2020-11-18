Son Dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Genelge yayınlandı! İşte istisnai durumlu kişiler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. İşte, detaylar.