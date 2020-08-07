Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu bu açıklama ile yanıt buldu. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, ‘Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.’ dedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan genelge ile ilgili de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 'Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.' dedi.



HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, ‘Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.’ dedi.