Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre hafta sonları ve bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar bu kısıtlamanın yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen iddialara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt vermiş ve ‘sahte içerik’ görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini duyurmuştu. Son açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu bu açıklama ile yanıt buldu. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, ‘Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.’ dedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan genelge ile ilgili de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 'Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.' dedi.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, ‘Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.’ dedi.
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BAKAN YARDIMCISI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi. Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti. İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:
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"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."