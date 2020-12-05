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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 09:28 | 

Son dakika... Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan taksideki yabancı uyruklu 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. 3 kişi polis merkezine götürüldü.

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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm Türkiye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

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Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

3GEBZEDEN GAZİOSMANPAŞAYA TAKSİYLE GİDİYORLARDI
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GEBZE'DEN GAZİOSMANPAŞA'YA TAKSİYLE GİDİYORLARDI!

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol etti.

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Durdurulan taksideki 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Taksi sürücüsü Mehmet Gözübüyük, "Gebze'de aldım yolcuları. Gaziosmanpaşa'ya götürecektim. Yapılan kimlik denetiminde kimliklerinin sahte olduğu tespit edilmiş." dedi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

5İSTANBUL
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İSTANBUL

İşte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında Türkiye'den kareler...

6İSTANBUL
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İSTANBUL

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

7ADANA
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ADANA

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana’daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi.

8ANTALYA
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ANTALYA

Antalya’da vatandaşlar dün akşam evlerine kapanırken, kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek meydan ve caddeleri sessizliğe büründü. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesinde kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

9İSTANBUL
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İSTANBUL

Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.

10VAN
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VAN

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Van'da vatandaşlar, yasağa uydu. Sabah saatlerinde sadece kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlardan ekmek alanların görüldüğü caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

11KİLİS
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KİLİS

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

12GAZİANTEP
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GAZİANTEP

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu. Kentin tarihi ve turistik Bey Mahallesinde de kimsenin olmadığı görüldü.

13ŞANLIURFA
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ŞANLIURFA

14SİVAS
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SİVAS

15KAYSERİ
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KAYSERİ

16İSTANBUL
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İSTANBUL

17VAN
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VAN

18İSTANBUL
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İSTANBUL

19ADANA
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ADANA

20İSTANBUL
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İSTANBUL

21SİVAS
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SİVAS

22YOZGAT
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YOZGAT

23ADANA
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ADANA

24İSTANBUL
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İSTANBUL

25SİVAS
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SİVAS

26İSTANBUL
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İSTANBUL

27GAZİANTEP
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GAZİANTEP

28KAYSERİ
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KAYSERİ

29MALATYA
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MALATYA

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