Son Dakika: Hafta sonu (8-9 Ağustos) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte gündeme gelen son açıklamalar
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının yeniden başlayacağı iddiaları gündem oldu. 8-9 Ağustos tarihleri için plan yapan pek çok kişi, hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 8-9 Ağustos tarihleri için yasak kararı verildi mi? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı sokağa çıkma yasağı açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, ''Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım.
Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir.'' dedi. İçişleri Bakanı Soylu öte yandan, "(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." açıklamasında bulundu.
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Soylu, Mamak ilçesinde semt pazarında gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.
Pazar esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Soylu, açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerini bugün daha yoğun yapma adımı attıklarını ifade eden Soylu, ülkenin hemen hemen her noktasında, bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tüm kurumlarla salgın denetimi yapıldığını söyledi.
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Soylu, amaçlarının pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, düğün, dernek, nişan ve sünnet organizasyonları ile toplum yaşam alanlarında maske, mesafe ve temizlik kuralına uyumu sağlamak olduğunu dile getirdi.
Salgına karşı sadece devleti sorumlu görmenin yanıltıcı olacağına dikkati çeken Soylu, "Bu konu her bir bireyin sorumluluğudur. Vatandaşımızdan istirhamımız var.
Pazarcı 'seçmeyin' dediği zaman ona çıkışmamak lazım. Polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım." değerlendirmesini yaptı.
Soylu, yaklaşık 250 bin kişi ile salgın denetimlerin gerçekleştirildiğini, her bir kurumun büyük bir gayret içinde denetimlere katıldığını anlattı.
"Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Burada görev hepimize düşmektedir. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ama vatandaşlarımızla bunu başarmalıyız. Özellikle büyük üretim yerlerinde, toplu taşımadaki otobüslerde, taksilerde tüm tedbirleri almak temel sorumluluğumuzdur. Bu konuda Sağlık Bakanımız ile saatlerce değerlendirme yaptık.
Önümüzde hakikaten çok işimiz var. Memleketimizin çok işi var. Hem ekonominin hem ülkemizin selameti açısından bu salgın bize mazeret üretmemeli. Ne kadar zor dönemlerden geçtik.
Evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Birçok esnafımızın çok doğal olarak dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek bizim ve ülkemiz açısından büyük bir sorun teşkil eder."
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"HEP BERABER SORUMLULUK İÇİNDEYİZ"
Bakan Soylu, özellikle toplu taziye geleneğini uzun zamandır sürdüren Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara toplu taziyeleri bırakmaları çağrısında bulundu.
Toplu taziyeler bırakıldığı takdirde salgının yayılmasının engellenebileceğine dikkati çeken Soylu, "Düğünlerde, nişanlarda, toplu taşımalarda dikkat edelim. Burada belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare dediğin tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, esnaf teşkilatları, ticaret odalarımız idarenin bütünlüğü içerisinde. Hep beraber sorumluluk içindeyiz. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa samimiyetle bu meselenin üzerinden geliriz düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.
Soylu, denetimlerin bugün akşama kadar devam edeceğini, cuma akşamında itibaren cumartesi ve pazar günü de ekiplerin büyük bir bölümünün düğünlerde, nişanlarda denetlemeye devam edeceğini aktardı.
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Denetim yapılacağının daha önceden haber verilmesine yönelik eleştirilerin olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Terör, uyuşturucu operasyonu yapmıyoruz.
Bir taraftan rehberlik bir taraftan denetleme bir taraftan uyarma, bir taraftan da hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza tuzak kurup 'Seni maskesiz yakaladım şu cezayı verelim' diye bir anlayış içinde değiliz. Uyararak bilinçlendirerek bu anlayışı hep beraber sağlamalıyız." dedi.
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Bireysel hataların ise daha fazla olduğunun altını çizen Soylu, şunları kaydetti:
"Görevimiz bireysel hataların en aza indirilebileceği bir tedbirler manzumesini ortaya koyabilmek. Orman Bakanımız ile defalarca görüştük. Arkadaşlarımız salı günü ve dün çalıştılar. Zannediyorum yarın tekrar orman teşkilatıyla bir araya gelecekler. Yarın akşam itibarıyla bir taslak ortaya çıkacak, sonra bakanımız ile değerlendireceğiz. Somut adımlarla bu konudaki tedbirlerimizi alırız. Tedbir almakta herhangi bir çekincemiz söz konusu değildir.
Tedbiri ortaya koymaktan ziyade esas itibarıyla vatandaşımızın tedbir alması doğru olandır. Her şeye bir kural koymayı doğru bulmuyorum. Bunlar hayatımızın parçaları. Bunu bilmek durumundayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Bu tedbirler sonucunda zenginlikleri ortadan kaldıracak sonuçları da engellemeye çalışacağız."
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'asker uğurlama' uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulundu.Yerlikaya, 8 Ağustos itibariyle başlayacak celp döneminde askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını belirten Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.
Vali Yerlikaya video mesajında "Askere gidecek sevgili gençlerimiz, değerli kardeşlerim, Yeni celp dönemi geldi.
8 Ağustos itibariyle İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız, vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir yanına dağılacak.
Evlatlarının asker olacağı günü özlemle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan sevgili gençlerimiz, heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Lütfen, hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın" dedi.
"Temizlik, maske ve mesafe kurallarından asla taviz vermeyin" diyen Yerlikaya, "Allah, bütün Mehmetçiklerimize güç versin. Sağlıcakla gidip dönmeyi nasip etsin. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı tezkereler" ifadelerine yer verdi.
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Koronavirüs 7 Ağustos tablosu: Türkiye vaka ve ölüm sayısı..