Son dakika: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi..
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken, gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi. Gelen son dakika bilgilerine göre, Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bekleniyor. Bir diğer son dakika gelişmesi de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabileceği yönünde.. İşte beklenen kararalar..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.
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Son Dakika... 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılırken, Bilim Kurulu’nun önerileri değerlendirilecek.
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BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ
Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:
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- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.
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- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.
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- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.
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- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.
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- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile COVID-19 arasındaki ilişkiye dair açıklama yaptı.
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Kayıpmaz, bu konuya ilişkin çalışmalar olduğunu belirterek şöyle dedi: “Hacettepe Üniversitesi çalışmasında koronavirüs testleri pozitif olan kişilerin büyük çoğunluğunun ‘A’ grubunda olduğu, onu ‘0’ grubunun izlediği ortaya konmuş.
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Ama burada çok önemli bir sonuç cümlesi var; 'Her ne kadar hastalar arasında belirli kan grupları daha sık görünse de hastalığın klinik gidişatına bu kan grubunun herhangi bir etkisi yoktur' diye.”
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VİRÜSÜN KORDON BULUŞMASI
Tüm Türkiye’de hafta sonu sabah ve akşam sokak kısıtlaması uygulanırken dün yine güneşli havanın da etkisiyle serbest saatler arasında insanlar dışarıya akın etti.
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İstanbul’da kalabalığın adreslerinden sahillerde balıkçılar ve yürüyüşçüler büyük yoğunluk oluşturdu, İstiklal Caddesi yine doldu. İzmir’de ise depremin ardından vakalardaki artış sonrası sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken dün Kordon’da virüsle kol kola görüntüler vardı.
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Bazı vatandaşlar oltalarını alarak sahilde balık avlarken, bazıları da kamp sandalyelerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Yasağa uymayanlara emniyet ekipleri tarafından işlem uygulandı. Hafta sonu yasakları cumartesi akşamı 20.00’den pazar sabahı 10.00’a kadar, pazar akşamı 20.00’den de pazartesi sabahı 05.00’e kadar sürüyor.
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Caddebostan Sahili'nde kısıtlama öncesi yoğunluk dikkat çekmişti