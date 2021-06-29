Gündem Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 18:43 | 29 Haziran 2021 - 18:43

SON DAKİKA: Hafta içi ve bu hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte 1 Temmuz öncesi kısıtlama saatleri

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih için geri sayım başladı. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı ise kısıtlamaların kaldırılacağı tarih için 1 Temmuz tarihini işaret gösterdi. Koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından 1 Temmuz'da üçüncü normalleşme dönemine girecek olan Türkiye'de sokak kısıtlamaları bu hafta son kez uygulanacak. Gözler şimdi 3-4 Temmuz bu hafta sonunda. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili tüm bilgiler.