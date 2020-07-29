Son dakika... Hac ibadeti koronavirüs gölgesinde başladı! Sosyal mesafeli ilk tavaf yapıldı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Müslümanların en büyük ibadeti olan Hac organizasyonunu da vurdu. Suudi Arabistan bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmezken Covid-19 önlemleri altında ilk tavaf yapıldı...
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her yıl görkemli görüntülere sahne olan Hac ibadetini de vurdu.
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Dünyanın her yanından hacı olmak için Mekke'ye akın eden kalabalıklar bu sene yok. Suudi Arabistan hükümeti koronavirüs önlemleri kapsamında sadece 1000 kişilik Hac kontenjanı ayırmıştı.
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Ülke içinden belirlenen bu 1000 şanslı hacı adayı Mekke'ye büyük önlemler altında ulaştı.
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Hacı adaylarına çok sayıda görevli eşlik ederken Covid-19 önlemlerine titizlikle uyulduğu da gözlerden kaçmadı.
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Hacı adaylarının şehre girişine de karantina önlemlerinden sonra izin veriliyor.
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Dünyadan haber ajansları Mekke'den geçtikleri haberlerde bu yılki Hac ibadetinin buruk bir şekilde başladığını bildiriyor.
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Önceki yıllarda Kabe etrafında görülen büyük kalabalıklardan bu yıl maalesef eser yok.
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Verilen bilgilere göre hacı adaylarının Kabe etrafında sadece 20 kişilik küçük gruplar halinde tavaf etmesine izin verildi.
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Geçmiş yıllarda hacılar büyük kalabalıklar halinde, adeta omuz omuza bir şekilde Kabe'nin etrafını tavaf ediyordu.
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Kendilerini şemsiyelerle yakıcı güneşten korumaya çalışan hacı adaylarının fotoğrafları dünya basınına böyle yansıdı.
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Yapılan açıklamada yabancı haber ajanslarının da Kabe'ye alınmadığı, Hac'la ilgili tüm haber ve görüntülerin Suudi Devleti tarafından servis edildiği bildirildi.
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Bu yılki Hac'da bir önlemde hacı adaylarının yaşları ve sağlık durumlarıyla ilgili.
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Yetkililer 65 yaş üzeri hacı adaylarını kabul etmedi.
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Aranan bir şart da hacı adaylarının kronik rahatsızlıklara sahip olmaması.
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1000 kişilik hacı adayı grubu Mekke'ye girişte Covid-19 testine tabi tutuldu.
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Ayrıca hacı adaylarının hepsi telefonlarına yüklenen özel programlar tarafından virüs kapma riskine karşı takip altında tutuluyor.
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Suudi Arabistan tarafından açıklanan verilere göre hacı adayları arasında ülkede yaşayan farklı ülke vatandaşları da var.