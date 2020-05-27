Son dakika haberleri: Yasaklar kalkıyor mu? 27 Mayıs itibariyle yasaklar kaldırıldı iddiaları doğru mu?

Bayram boyunca sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlar, 27 Mayıs yasaklar kalkıyor mu sorusu ile durumun son halini öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyelerinin görüşleri de alınarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta bayram dolayısıyla tüm Türkiye'de gerçekleştirildi. Toplam 4 gün evlerde kalınmasının ardından 27 Mayıs'ta sona erecek olan sokağa çıkma yasağı sonrasında gündemdeki konu, 27 Mayıs'ta yasaklar kalkıyor mu olacak. Peki, 27 Mayıs itibariyle artık yasaklar kalkıyor mu? İşte, merak edilen o detaylar...



27 MAYIS YASAKLAR KALKIYOR MU?



27 Mayıs yasaklar kalkıyor mu sorusu, binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı.



Alınan kararlar neticesinde 23 Mayıs'ta arefe günü ile başlayan yasaklar, 27 Mayıs tarihinde 4 günlük bayram sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.



Bu süreçte sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilmeye devam edilecek.