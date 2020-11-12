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GeriEkonomi Son Dakika Haberleri: Vergi yapılandırması ne zaman başlayacak? TBMM'de kabul edildi! İşte SGK, KYK borcu vergi yapılandırma başvuru detayları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 18:55 | 

Son Dakika Haberleri: Vergi yapılandırması ne zaman başlayacak? TBMM'de kabul edildi! İşte SGK, KYK borcu vergi yapılandırma başvuru detayları

Son dakika haberi...Vergi yapılandırması ne zaman başlayacak? SGK, KYK öğrenim kredisi borcu vergi yapılandırma gibi pek çok vergi yapılandırma sürecini içerisinde barındıran torba yasa, TBMM'de kabul edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi yapılandırması ile trafik cezaları, MTV, ÖTV ve diğer vadesi geçmiş cezaları yapılandırma şansı mümkün olacak. Üniversiteden mezun olan pek çok vatandaşın karşısına çıkan ve ödeyememesi dolayısıyla gecikme zammı yansıtılan KYK borcu da yapılandırma sürecinin kapsamında olacak. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar, 18 ay taksit ve iki ayda bir ödeme şansına sahip olacak. Böylece 36 ayda tüm borç kapatılmış olacak. İşte, vergi yapılandırma başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Halk arasında vergi affı olarak da nitelendirilen vergi yapılandırması için merakla beklenen süreç dün akşam TBMM'de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığının onayına gönderildi. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından KYK öğrenim kredisi ve SGK borçları da dahil olmak üzere pek çok alanda borç kalemi yapılandırma kapsamında yer alabilecek. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları da yapılandırma kapsamında yer alacak. Peki, Vergi yapılandırması ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Peki, yapılandırma ne zaman başlayacak? İşte, o ayrıntılar;

2VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TBMM'de onaylanan kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Böylece vergi yapılandırma başvuruları GİB üzerinden alınabilecek. Yapılandırmanın 16 Kasım Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girmiş olması bekleniyor.

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Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunca takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

4YAPILANDIRMADAN ÇİFTÇİ VE ORMAN KÖYLÜLERİ DE FAYDALANABİLECEK
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YAPILANDIRMADAN ÇİFTÇİ VE ORMAN KÖYLÜLERİ DE FAYDALANABİLECEK

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

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