Son dakika haberleri... Türkiye 7 Kasım Koronavirüs (coronavirüs) tablosunda son durum: İstanbul ve il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Kovid-19 tedavisi gören İçişleri Bakanı Soylu taburcu edildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullandı.



Twitter'dan yaptığı açıklamada Kovid-19 tedavisine ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü. Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifa diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak, tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın."