FULYA SOYBAŞ
Son dakika haberleri... Tam kapanmanın ardından normalleşme nasıl olacak? Nitelikli filyasyon, aşılama hızı.. İşte 'kademeli açılış'ın formülü
Artan vaka sayılarını 5 binin altına indirme hedefiyle başlanan 17 günlük tam kapanma haftaya bitiyor. Peki önümüzdeki pazartesi ne olacak? İşte tüm detaylar...
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, 'tam kapanma'nın ardından gelmesi muhtemel tedbirleri ve normalleşme döneminde dikkat edilmesi gerekenleri uzmanlarla konuştu.
Ramazan Bayramı’nı da içine alan 17 günlük tam kapanma 7 gün sonra bitiyor. Hedef günlük vaka sayılarını 5 binin altına indirmek. Şu an 18 binin altında seyrediyor ve uzmanlara göre 7 gün içinde de en fazla 10 bin altına düşebilir.