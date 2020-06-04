Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Bakan Koca'dan önemli açıklama!

Sokağa çıkma yasağı için değerlendirme süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber normalleşme süreci hafta başında başladı. Kabine toplantıları ile haftalık olarak karar verilen sokağa çıkma yasağı için kesin kararın perşembe günü açıklanması beklenirken Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili bir düşünce olmadığını söyledi. İşte, 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtına yönelik detaylar.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?



Pandemi durumu nedeniyle pek çok ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, en son geçtiğimiz hafta 15 ilde gerçekleşmiş, kentte yaşayanlar 2 gün boyunca evlerinde kalmışlardı. Vaka sayılarını kontrol altında tutabilmek ve bulaş riskini azaltmak için önem arz eden sokağa çıkma yasağı, Bilim Kurulu tavsiyesine göre İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanıyordu. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok." dedi.