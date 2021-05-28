Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Prof. İlhan'dan sevindiren haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni kademeli normalleşme adımları için işaret ettiği 1 Haziran yaklaşırken, normalleşme planı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kademeli normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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Türkiye, koronavirüs kısıtlamalarında kademeli normalleşme için 1 Haziran tarihini bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangilerinin kaldırılacağı merak ediliyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, canlı yayında yaptığı açıklamada "İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz" dedi.
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Prof. Dr. İlhan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur" ifadesini kullandı.
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İşte Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:İyi bir noktaya doğru yol aldığımızı söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte gideceğimiz yaklaşım daha çok toplumun bireysel kurallara uyması. Yani fiziksel mesafe, maske, hijyen... İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz. İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur.
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Hedeflenen grubun 5’te birini aşılamış durumdayız. Yine de aşı olsa da hasta olabilir vatandaşlarımız ama hafif atlatıyor. Sırası gelenlerin aşı olması gerekiyor.
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"DAHA GÜZEL ZAMANLARDA EYLÜL-EKİM AYINA YOL ALABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Endişe etmemek, tedbirli olmak lazım. Şu an geldiğimiz noktada elimizde aşı var. Bireysel kısıtlamalara devam edeceğiz, tedbirli olacağız. İnşallah bir daha toplu kısıtlamalara gerek olmayacaktır. Kapalı ortamlarda az bulunmaya dikkat edersek daha güzel zamanlarda ben Eylül-Ekim ayına yol alabileceğimize inanıyorum.
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"UMARIM KISITLAMALARLA SON HAFTA SONU OLUR"
Kısıtlamalarla çok büyük bir başarı elde ettik. Küçük esnafımız çok zorlandı, çok zor bir süreç yaşadık ancak elimizdeki en etkili yöntem buydu. Kısıtlamalar kaldırılsa bile koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Koronavirüs tehlikesi geçmedi ama inşallah bu hafta sonu kısıtlamalarla yaşadığımız son hafta sonu olur.
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Elbette belli kurallar var. Bu kurallara uyulduğu takdirde 1 Haziran'dan sonra her şeyin açılarak gideceğini düşünüyorum.
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HANGİ NORMALLEŞME ADIMLARI BEKLENİYOR?
Peki 1 Haziran’da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:
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KAFE-RESTORANLAR AÇILIYOR
1 Haziran sonrası kafe, restoran ve lokantaların kişi sınırlamasıyla birlikte açıklaması bekleniyor.
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DÜĞÜN SALONLARININ AÇILMASI BEKLENİYOR
Düğün salonlarının belli misafir sayısına göre hizmet verebilmesi de kulislerde konuşulan normalleşme adımlarından biri... İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
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HALI SAHALAR VE SPOR MERKEZLERİ AÇILACAK MI?
Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş devam ederse, halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının da açılması konuşuluyor.