Son dakika haberleri: Sınır kapılarında corona virüs salgınına üst düzey önlem.. Termal kamera ile..

"Sağlık ve diğer bakanlıklarımız gerekli tedbirleri aldı ve bu halen devam ediyor. Biz bölge vilayetiyiz ve sağlık alanında çok önemli illerden biriyiz. Koronavirüs önlemleri gündeme geldiğinde Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni yapılan birimini tedbir amaçlı hazır hale getirmiştik ancak Bakanlık politikası olarak İran'da yaşayan Türk vatandaşların ülkemize girişindeki bu politikadan vazgeçildi. Bunun yerine sınırda oluşturulan sahra hastanelerinde 14 günlük kuluçka dönemi geçirecekler ve ondan sonra Türkiye'ye giriş yapacaklar."