Son dakika haberleri... 'Öteki kadın' skandalında yeni gelişme! Ünlü televizyoncunun ablasının ifadesi ortaya çıktı

'ERKEKLER DE SÜTYEN TAKAR' "Kendi oğlumla, yeğenim sık sık beraber oyun oynardı. Bir gün oyun oynadıkları sırada kardeşim A.B. çamaşır asıyordu. Yeğenim kardeşimin iç çamaşırını gördü ve almaya çalıştı. 'Erkekler de sütyen takar' dedi. Biz 'Yok öyle bir şey' falan dedik. Geçiştirmeye çalıştık ancak yeğenim, 'Ama babam da takıyor' şeklinde cevap verdi.