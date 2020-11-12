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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 11:19 | 

Son dakika haberleri... 'Öteki kadın' skandalında yeni gelişme! Ünlü televizyoncunun ablasının ifadesi ortaya çıktı

‘Evdeki öteki kadın’ kocası çıkan ünlü televizyoncu A.B.’nin eşine açtığı boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. A.B.’nin ablası N.A mahkemede tanıklık yaptı. N.A. yeğeninin oyun oynarken gördüğü kadın iç çamaşırı üzerine ‘Erkekler de sütyen takar’ dediğini aktardı. Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi olarak bir psikolog atadı. Bilirkişinin hazırladığı rapor dava dosyasına girdi. Raporda 5 yaşındaki çocuğun babası K.B.’ye ‘Neden etek giyiyorsun’ dediği, babanın ise ‘Denemek istedim’ şeklinde cevapladığı anlatıldı.

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Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu A.B. ile kocası K.B arasında görülen boşanma davasında 'tanık' olarak dinlenen A.B'nin ablası N.A, mağdur olan 5 yaşındaki yeğeni ile arasında geçen diyalogları paylaştı.

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Sabah.com.tr'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde tanıklık yapan N.A ifadesinde şunları anlattı:

3ERKEKLER DE SÜTYEN TAKAR
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'ERKEKLER DE SÜTYEN TAKAR'

"Kendi oğlumla, yeğenim sık sık beraber oyun oynardı. Bir gün oyun oynadıkları sırada kardeşim A.B. çamaşır asıyordu. Yeğenim kardeşimin iç çamaşırını gördü ve almaya çalıştı. 'Erkekler de sütyen takar' dedi. Biz 'Yok öyle bir şey' falan dedik. Geçiştirmeye çalıştık ancak yeğenim, 'Ama babam da takıyor' şeklinde cevap verdi.

4BABASINI KADIN GİBİ ÇİZMİŞ
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'BABASINI KADIN GİBİ ÇİZMİŞ'

Yeğenim yine anaokulundaki derste bir resim çizmiş. Çizdiği resimde babasını kadın gibi çizdiğini gördüm. Erkeklerde uzun saç olmayacağını söyledim. O da 'Bazen babamda oluyor' şeklinde cevap verdi."

5MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI
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MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI

Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi atanmasına karar verdi.

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Dosyaya atanan bilirkişi Adli Destek Görevlisi Psikolog Y. D.'den mağdur çocuğun yaşadıklarının çocuk üzerinde etkilerine dair psikolojik bir değerlendirme yapılması istedi. Psikolog Y. D. mahkemeye bir bilirkişi raporu sundu.

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Raporda, anaokuluna giden çocuğun babasına 'Neden etek giyiyorsun' dediği, babanın ise 'Denemek istedim' şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

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Raporda ayrıca mağdur çocuğun konuyla ilgili detay vermekten kaçındığı, çoğunlukla konuyu değiştirdiğine vurgu yapıldı.

9TRAVMATİK İŞKENCE UYGULADI
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'TRAVMATİK İŞKENCE UYGULADI'

Ünlü televizyoncu A.B ise davada baba K.B.'nin cinsel gelişimini yeni oluşturan çocuğa çarpık cinsel bilgilendirmelerde bulunarak 'travmatik işkence' yaptığına dikkat çekti.

Boşanma davası sürüyor.

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