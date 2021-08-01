Son dakika haberleri: Orman yangınlarında son durum! Kontrol altına alınanlar ve devam eden orman yangınları hangileri?
Orman yangınlarından son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yurdun güney bölgelerinden gelen orman yangınları yürekleri dağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Son gelen bilgilere göre 31 Temmuz'da 107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altına alındı, 9'u halen devam ediyor. Son olarak Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Orman yangınları listesini açıklayan Bakan Pakdemirli "1 Ağustos Pazar saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" dedi. Peki, kontrol altına alınanlar ve devam eden orman yangınları hangileri? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28-31 Temmuz orman yangınları raporunu paylaştı. Orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında alındı. Antalya Manavgat, Akseki, Gazipaşa'da çıkan 12 yangından 3'ü, Mersin Silifke'deki 7 yangından 2'si, Muğla Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas'taki 7 yangından 4'ü ve Uşak Merkez'deki 1 yangın devam ediyor. Adana, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale gibi illerdeki yangınlar ise kontrol altına alındı.
2
107 YANGIN ÇIKTI 98'İ KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor." dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ve Muğla'da hem teknik incelemelerde bulunduğunu, hem vatandaşla buluştuğunu söyledi.
3
Son 3- 4 gündür 107 tane orman yangını çıktığını, bunların 98inin kontrol altına alındığını, 9unun ise devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Son 3- 4 gün içerisinde 10 ile 15 arasında büyük yangınla mücadele ettik. Ekiplerimiz yorgun ama son derece motiveler. Antalya Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da 3 yangın hala devam ediyor, bu yangınlarla ilgili de ciddi durum hala devam ediyor.
4
Mersin Aydıncık yangını da kontrol altına aldığımızı söylemiştik, bu da çok tehlikeli çapı çok büyük bir yangındı ama kontrol altına aldık. Silifke'deki yangın iyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki her 3 yangın da çok büyük yangınlardı, ancak orman kahramanlarımız bunu da kontrol altına aldılar. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas olmak üzere 4 yangın var. Bodrum ve Milas'a sabah saatlerinde araç ve gerekirse hava gücü takviyesi yaparak inşallah bu yangınlarda da netice alacağız" dedi.
5
Hava sıcaklıklarına da değinen Pakdemirli, "Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım." dedi.
6
ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İslam Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükseldiğini görenler durumu ilgililere bildirdi.
Yangın yerine gelen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar alevlere müdahale etti.
7
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu 300 metrekarelik alan zarar gördü. Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan ve komşu İmamoğlu ilçesine sıçrayan orman yangını, gece saatlerinde söndürüldü. İmamoğlu’nun Otluk ve Camili 2 köyüne kadar dayanan yangın söndürüldükten sonra yanan alan, havadan görüntülendi. Simsiyah olan ormanlık alan, dronla çekilen görüntülerde yer aldı.