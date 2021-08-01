Son dakika haberleri: Orman yangınlarında son durum! Kontrol altına alınanlar ve devam eden orman yangınları hangileri?

Mersin Aydıncık yangını da kontrol altına aldığımızı söylemiştik, bu da çok tehlikeli çapı çok büyük bir yangındı ama kontrol altına aldık. Silifke'deki yangın iyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki her 3 yangın da çok büyük yangınlardı, ancak orman kahramanlarımız bunu da kontrol altına aldılar. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas olmak üzere 4 yangın var. Bodrum ve Milas'a sabah saatlerinde araç ve gerekirse hava gücü takviyesi yaparak inşallah bu yangınlarda da netice alacağız" dedi.