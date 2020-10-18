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Hürriyet
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Ekonomi
Nuray BABACAN
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 12:36 | 

Son dakika haberleri: Öğrenci ve çiftçiye yeniden yapılandırma müjdesi

Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının katıldığı dar kapsamlı toplantıda, öğrenci kredileri ile çiftçi borçlarının da yeniden yapılandırılma kapsamına alınması tartışıldı. Yapılandırılacak borç tutarının 500 milyar liradan fazla olduğu ve 4 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Pandemi döneminde ekonomik sorun yaşayan kişilerin, devlete olan borçlarının yeniden yapılandırılarak, ödenmesi için yeni bir takvim oluşturulması çalışmasında son noktaya gelindi.

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Bu hafta, İstihdam Paketi’nin içine monte edilecek düzenleme konusunda iki önemli toplantı yapıldı. Toplantıda ortaya atılan öneriler madde olarak pakete konulacak.

3KAPSAM GENİŞLİYOR
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KAPSAM GENİŞLİYOR

Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının katıldığı dar kapsamlı toplantıda, daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da düzenleme yapılmasını istediği ‘öğrenci kredileri’ ile ‘çiftçi borçlarının’ da yeniden yapılandırılma kapsamına alınması tartışıldı.

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Toplantıda, tarım kredi borçları başta olmak üzere SGK prim borçları, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, kurumlar vergisi gibi bir dizi alan sıralandı.

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Yapılandırılacak borç tutarının 500 milyar liradan fazla olduğu ve 4 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor.

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SÜRE VE KAPSAMToplantıda ele alınan bir konu yeniden yapılandırmanın kapsamı, diğer konu ise uygulamanın nasıl yapılacağı oldu. Maliye Bakanlığı bürokratları, çalışmanın erteleme süresi verilmeden, bütçe sonrasında uygulamaya konulacak şekilde yapılması önerisinde bulundular.

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Ancak, AK Parti kurmayları, düzenlemenin bütçeden önce Meclis’e getirilmesi ve bir yıl ödemesiz olarak borçların taksitlendirilmesini önerdi.

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Gümrük cezaları, gecikme cezaları, gecikme faizleri ve idari para cezalarının da kapsamda olması tartışılıyor.

9ESKİ YAPILANDIRMALAR
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ESKİ YAPILANDIRMALAR

AK Parti kurmayları, faizler ve cezalarda indirim yapılması yönünde görüş dile getirirken, böyle bir kararın vergilerini zamanında ödeyen vatandaşların cezalandırılması anlamına geleceğini söyleyenler oldu.

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Vergilerini ve cezalarını erken ödeyen vatandaşların teşvik edilmesi için bir mekanizma kurulması gerektiği de önerildi.

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Yeni düzenlemeye, daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçların ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. Buna bağlı haciz işlemleri ve icra takipleri de durdurulacak.

12BU HAFTA KOMİSYONDA
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BU HAFTA KOMİSYONDA

Partide daha önce yapılan toplantılarda, borçların yeniden yapılandırılması konusunda vatandaşların ve işletme sahiplerinin sorunları milletvekilleri tarafından sık sık dile getirilmiş, Cumhurbaşkanı da bu konuda çalışma yapılması talimatı vermişti.

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Çalışma Maliye Bakanlığı’nda son şeklini aldıktan sonra önceki gün TBMM’ye sevk edilen istidam paketinin içine konulacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu hafta çarşamba veya perşembe günü toplanması planlanıyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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