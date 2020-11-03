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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 21:14 | 

Son dakika haberleri... Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatılıyor mu? İşte yeni koronavirüs önlemleri

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri Türkiye'nin salgın sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Bazı illerde vaka sayısında yaşanan artışın ardından koronavirüs tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. " dedi. Cumhurbaşkanı kuaför, düğün salonu, sinema ve tiyatroların kapanış saatinin de değiştiğini aktardı. Peki, Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatılıyor mu?

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Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalarnda alınan koronavirüs önlemleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında alınan kararları duyurdu. Erdoğan kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonlarının saat 22.00'da kapatılacağını belirtti. İşte, ayrıntılar.

2KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ BELLİ OLDU
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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

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Koronavirüs önlemlerine de değinen Erdoğan şunları ifade etti;

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

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Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı.

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Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

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Erdoğan, "Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da sonbahar zamanında hazır hale gelecektir. " dedi.

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