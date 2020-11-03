Gündem Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 21:14 | 03 Kasım 2020 - 21:14

Son dakika haberleri... Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatılıyor mu? İşte yeni koronavirüs önlemleri

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri Türkiye'nin salgın sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Bazı illerde vaka sayısında yaşanan artışın ardından koronavirüs tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. " dedi. Cumhurbaşkanı kuaför, düğün salonu, sinema ve tiyatroların kapanış saatinin de değiştiğini aktardı. Peki, Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatılıyor mu?