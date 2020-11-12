Son dakika haberleri: İtalya'da koronavirüs salgını kontrolden çıktı.. Tüyler ürperten görüntüler..

Seçkin: "Dün itibariyle 1 milyon 28 bin 424 kovid19 bulaşanların sayısı. Ortalık günlük vaka sayıları 30 bin civarında seyrediyor. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bini geçti. Napoli başta olmak üzere, Torino gibi kentlerde hastaneler güçlük çekiyor." ifadesini kullandı.