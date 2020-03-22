Son dakika haberleri: İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Başbakan Conte, ülkenin üreten motorunu yavaşlattıklarını ama tamamen durdurmadıklarını belirterek, "Bu kolay bir karar değil. Stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durduruyoruz. Sadece akıllı çalışma yöntemiyle ve ulusal üretimle ilgili olan üretim faaliyetlerinin yapılmasına izin vereceğiz." ifadesini kullandı.