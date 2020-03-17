Son dakika haberleri: İtalya corona virüsünde nasıl Çin'den sonra en çok ölüm oranı olan ülke haline geldi?

Özetlemek gerekirse, Güney Kore'de sigara içmeyen genç kadınlar arasında bir salgın bulunurken, İtalya hastalığı, çoğu sigara içen yaşlı ve çok yaşlılar arasında ortaya çıktı. Bu da iki ülke arasındaki ölüm oranında büyük bir fark yarattı...