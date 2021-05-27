Gündem Meltem ÖZGENÇ / ANKARA Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 18:09 | 27 Mayıs 2021 - 18:09

Son dakika haberleri... İşte 1 Haziran sonrası düğün, kafe, restoran ve diğer iş yerleri için plan... Maske takma zorunluluğunda yeni dönem...

Kafe, restoran ve tüm işletme sahiplerinin merakla beklediği normalleşme kararları 1 Haziran itibariyle netlik kazanacak. Bakan Koca’nın Bilim Kurulu’nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, vakalarda düşüş sürdüğü takdirde sahillerde, parklarda iki metre mesafe varsa, maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler, kişi sınırlamasıyla açılabilecek...