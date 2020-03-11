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Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM / DHA
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 09:36, /

Son dakika haberleri: İstanbul’da Corona virüsü önlemi! Dikkat çeken görüntüler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de corona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah Taksim’de çekilen görüntüler dikkat çekti. Vatandaşların maske taktıkları görüldü.

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SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ’Koronavirüs’ vakasını açıklamasının ardından vatandaşlar önlemleri arttırdı.

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İstanbul’un insan yoğunluğunun fazla olduğu Taksim Meydanı’nda vatandaşların maske taktıkları görüldü.

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Ankara’da açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ’Koronavirüs’ vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından vatandaşlarda kendi önlemlerini aldı.

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Toplu taşıma kullanan vatandaşlarda maske takarak virüsten korunmak için tedbir aldı.

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Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.

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Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı.

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Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi.

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Gökhan Kılıçaslan ise, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanacağım. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.

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Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

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Koca ayrıca "Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka, salgın olarak görülmemelidir" dedi. Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.

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Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

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Komşu ülkeler ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirleri uygulamadığını hatırlatan Koca, "Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı." dedi.

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Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:"İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım.

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Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

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Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.

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Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."

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Koca, Türkiye'nin süreç boyunca bu olasılığa hazır olduğunu, yayılmayı önleyici tedbirler aldığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıklarının çok önceden bitirildiğini ifade etti.

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Bu süreçte yurt dışı ile doğrudan veya dolaylı temasların olası sonucunun bir örnekte ortaya çıktığını dile getiren Koca, şunları söyledi:Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır."

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Toplu taşıma öncesinde herkes önlemini almaya çalıştı.

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