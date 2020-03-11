Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM / DHA
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 09:36,
Son dakika haberleri: İstanbul’da Corona virüsü önlemi! Dikkat çeken görüntüler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de corona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah Taksim’de çekilen görüntüler dikkat çekti. Vatandaşların maske taktıkları görüldü.
Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.
Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi.
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