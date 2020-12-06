Son dakika haberleri... İstanbul'da akılalmaz olay! Aldatıldığını düşünen kadın otelin lobisinde çırılçıplak soyundu
İstanbul'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının Beyoğlu'nda bulunan bir otele girdiğini gördü. Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın istediğini alamayınca otelin lobisinde soyunmaya başladı. Numarayı verene kadar soyunacağını belirten kadın, görevlilerin numarayı vermemesi sonucunda otelin lobisinde çırılçıplak soyundu.
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Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi.
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Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Sevgilisinin bir otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.
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Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın, olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı.
Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp genç kadına durumu söyledi.
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Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.
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OTEL LOBİSİNDE ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU
Otel görevlisi 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası paltosu giydirilerek emniyete götürüldü.
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İfadesi alınan genç kadın yaşananları anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otelden alınan güvenlik görüntüleri delil olarak kabul edilip genç kadın hakkında 'hayasızca harekette bulunma' suçundan dava açıldı. 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen genç kadın, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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GENÇ KADINA OTEL LOBİSİNDE YAPTIKLARI NEDENİYLE DAVA AÇILDI
Seher A. isimli genç kadının davasının Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği ve 1 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilirken davayla ilgili erkek arkadaşın taraf olmadığı öğrenildi.
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Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi.
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İşte lobiyi birbirine katan genç kadının lobiye giriş anı...