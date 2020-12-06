Son dakika haberleri... İstanbul'da akılalmaz olay! Aldatıldığını düşünen kadın otelin lobisinde çırılçıplak soyundu

Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Sevgilisinin bir otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.