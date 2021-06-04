Son dakika haberleri... İlk iddiayı ortaya atıp ülkesinden kaçmak zorunda kalmıştı!.. Çinli viroloğun sözleri dünyayı bir kez daha sarstı

"Gain of function" ya da kısaca GOF olarak bilinen araştırmalar, hastalık yapıcı mikroorganizmalar olan patojenlerin çeşitli şekillerde manipüle edilerek daha güçlü, daha bulaşıcı ya da daha öldürücü hale getirilmesi olarak açıklanıyor.



Bir başka deyişle bu çalışmalarla bir patojenin sahip olduğu fonksiyonlardan birkaçı artırılıyor ya da o patojene doğada sahip olmadığı beceriler kazandırılıyor.