Son Dakika Haberleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 14-15 Kasım İstanbul ve diğer illerimizde sokağa çıkma yasağı var mı?

81 İL İÇİN GENELGE İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek." ifadeleri kullanıldı. İşte, sigara yasağının yayınlandığı genelgenin detayları...