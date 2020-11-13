Son Dakika Haberleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 14-15 Kasım İstanbul ve diğer illerimizde sokağa çıkma yasağı var mı?
Koronavirüs vakalarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artışa geçmesinin ardından vatandaşlar bu hafta sonu (14-15 Kasım) sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını arıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için alınan kısıtlama kararı ardından, yurt genelinde sokak ve caddeler sigara içme yasağı getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak mı sorusu akıllara geldi. İşte konu hakkında yapılan son açıklamalar.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlenen son bilim kurulu toplantısının ardınan basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. 'yurt genelinde veya İstanbul özelinde sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusununa ise Koca: Salgının Anadolu'da ikinci zirve döneminde olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Riskli bir yükselişle karşı karşıyayız" dedi. Bakan Koca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak da, "Sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbir düşünmüyoruz. " dedi.
2
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Bu hafta sonu için alınan tedbirlerin haricinde bir kısıtlama açıklaması yapılmadı.
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81 İL İÇİN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek." ifadeleri kullanıldı. İşte, sigara yasağının yayınlandığı genelgenin detayları...
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Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içenlerin maskelerini çenelerinin altına indirmesinin oluşturduğu risk karşısında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
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Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.
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Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edilen genelgede, özellikle Avrupa kıtasındaki ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.
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81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.
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Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
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Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.