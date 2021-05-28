Son dakika haberleri... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Toplum Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kısıtlamalar ile ilgili müjdeli haber..

"UMARIM KISITLAMALARLA SON HAFTA SONU OLUR" Kısıtlamalarla çok büyük bir başarı elde ettik. Küçük esnafımız çok zorlandı, çok zor bir süreç yaşadık ancak elimizdeki en etkili yöntem buydu. Kısıtlamalar kaldırılsa bile koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Koronavirüs tehlikesi geçmedi ama inşallah bu hafta sonu kısıtlamalarla yaşadığımız son hafta sonu olur.