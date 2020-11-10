Son dakika haberleri... Gizli kamerayı izleyince gözlerine inanamadı! Evdeki 'öteki' kadın bakın kim çıktı
Kadın televizyoncu A.B, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü. Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, 'Bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen ünlü televizyoncu gözlerine inanamadı.
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A.B., kamera görüntülerini izleyince şok geçirdi. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti.
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Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B.'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.
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ÇOCUĞUNA 'ERKEKLER BÜYÜYÜNCE KADIN OLUR' DEMİŞ
Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, televizyoncu A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı Orhan Adagül aracılığı ile 'nitelikli cinsel taciz' , 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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Dilekçeye göre K.B, peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu.
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A.B, suç duyurusunda eşinin 5 yaşındaki çocuklarına 'erkeklerin büyüyünce kadın oldukları', 'etek giydikleri', 'saç uzattıkları' gibi bilgiler verdiğini öne sürdü.
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DEĞİŞİM AMSTERDAM'DA BAŞLADI
Dilekçeye göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B.'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti.
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5 yaşındaki çocukları babasının kendisine verdiği cinsel yönden çarpık bilgileri, hem annesi hem de psikologla paylaştı.
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'BABAM KOMİK ÇÜNKÜ ANNEMİN KIYAFETLERİNİ GİYİYOR'
Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi.
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Arkadaşlarıyla 'Ne komik?' isimli bir oyun oynayan mağdur çocuk bu soruya, 'Babam komik çünkü annemin kıyafetlerini giyiyor' şeklinde cevap verdi.