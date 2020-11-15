Son Dakika Haberleri: Dünyaya umut veren Prof. Dr. Uğur Şahin'den koronavirüsle ilgili flaş sözler... Normal hayata dönmek için tarih verdi...

NORMALE DÖNÜŞ İÇİN TARİH VERDİ Aşının antikor tepkisine bağlı olarak her yıl, iki yılda bir ya da beş yılda bir yapılması gerekebileceğini vurgulayan Şahin, "Bu kış zorlu geçecek. Bu kış aşımızla enfeksiyon rakamları üzerinde büyük bir etkimiz olmayacak. Fakat her şey yolunda giderse, aşıyı bu kış sonunda, gelecek yıl başında dağıtmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.