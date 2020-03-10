Son dakika haberleri: DSÖ'den korkutan Corona Virüsü açıklaması! Tehdit gerçek oldu
Dünyayı sarsan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD'de rahip şoku: 500 kişi ile tokalaşmış! Avrupa'da vaka ve ölü sayısı giderek artıyor... Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama! Milletvekilinden flaş sözler: Halka yalan söylendi! Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflar şok etkisi yarattı. Corona virüs nedeniyle İtalya geneli "kırmızı bölge" ilan edildi
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka ve ölü sayısı giderek artıyor...
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Bilanço ağırlaşıyor... Makumlar firarda! İşte tüm gelişmeler...
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SON RAKAMLAR
Son alınan bilgilere göre corona virüste vaka sayısı 113 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 996 olarak açıklandı. Öte yandan taburcu olan hastaların sayısı 62 bini geçti.
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ABD'DE RAHİP ŞOKU: 500 KİŞİ İLE TOKALAŞMIŞ
ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 tespit edilen bir rahibin, en son vaazında 500'den fazla kişi ile el sıkıştığı belirtildi. Başkentteki ilk teyitli Kovid-19 hastası olan rahip Timothy Cole'un, Washington'a bağlı George Town bölgesinde bulunan Reverend Timothy Cole of Christ Church kilisesinde görev yaptığı kaydedildi.
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Cumartesi gecesi hastalığa ilişkin belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giden ve yapılan testler sonucu Kovid-19 tespit edilen Cole'un, o zaman kadar kilisede üç ayin düzenlediği ve bu süreçte 500'den fazla kişi ile el sıkıştığı vurgulandı.
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Washington Valisi Muriel Bowser, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 24 Şubat ile 3 Mart arasında söz konusu kiliseye giden herkese kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundu. Timothy Cole of Christ Church kilisesi ise Rahip Cole'un sonuçlarının pozitif çıkmasından itibaren tüm hizmetlerin, toplantıların ve diğer etkinliklerin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.
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SAYI ARTIYOR
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da iş yerine gitmek zorunda olmayanlara evlerinden çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, bu şekilde toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasıyla virüsün yayılmasının engellenebileceğini söyledi. ABD genelinde Kovid-19'un görüldüğü 35 eyalette vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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YOLCU GEMİSİ OAKLAND LİMANI'NA DEMİRLEDİ
Öte yandan California eyaleti açıklarında bulunan ve 21 kişide Kovid-19 tespit edilen 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisi aynı eyaletteki Oakland Limanı'na çekildi. Oakland Limanı Sözcüsü Mike Zampa, yaptığı açıklamada, cuma günü 21 kişide Kovid-19 tespit edilen geminin bugün limana demirlediğini belirtti.
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Gemideki durum odası yetkililerine maske dağıtıldığı ve tüm yolculara da kamaralarının kapıları açık olduğu müddetçe maske takmaları zorunluluğu getirildiği vurgulandı. Oakland Limanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, gemideki tüm yolcuların bugün tahliye edilmeyeceği belirtildi. Tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderilecek.
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ABD KONGRESİNDE KOVİD-19 TELAŞI
ABD'de Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin önceki hafta düzenlediği, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı toplantıda bulunan bir kişide Kovid-19 çıkması Kongre üyelerini telaşlandırdı. Söz konusu kişinin kimliği henüz açıklanmazken, bu kişiyle toplantı sırasında tokalaşan Teksas Senatörü Ted Cruz, Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Paul Gosar, Florida'yı temsil eden Matt Gaetz ve Georgia'yı temsil eden Doug Collins önlem amaçlı kendilerini karantinaya aldıklarını açıkladı.
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Öte yandan Gaetz'in, Trump'a Florida seyahatinde eşlik ettiği ve yaklaşık 1 saat önce aynı uçakla Washington'a döndüğü kaydedildi. Söz konusu 4 Kongre üyesi yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarda, kendilerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını ancak tedbir amaçlı böyle bir önlem aldıklarını vurguladı.
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İRAN'DA İLK KEZ BİR ŞEHRİ KARANTİNAYA ALDI
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Çabahar kenti koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı ve şehre giriş-çıkışlar yasaklandı. Çabahar şehir merkezinde gezen ambulanslar halka kentin karantinaya alındığını duyurarak evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Çabahar, koronavirüs nedeniyle İran'da karantinaya alınan ilk şehir oldu.
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NİŞABUR'DA KIRMIZI ALARM
Bu arada ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur kentinde de kırmızı alarm verildiği ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi. Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, koronavirüs nedeniyle her sene nevruzda Meşhed kentinde yaptığı konuşmayı bu yıl iptal etti. Ülkede daha önce salgına tedbir kapsamında 17 eyalete seyahat yasağı getirilmişti. İran'da ilk defa 19 Şubat’ta Kum kentinde görülen koronavirüs vakasının ardından Tahran yönetiminin bu kenti karantinaya almaması virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olmuştu. Hükümet yetkilileri karantina uygulamasını “Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma çağdışı bir uygulama” olarak değerlendirmişti.
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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE VAKA SAYISI ARTIYOR
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüs tespit edilen 4 vatandaşın İtalya'dan dönen yolcular arasında olduğunu kaydetti. Bakan Mkhize, "Virüs tespit edilen 4 vatandaş ile karantinaya alınan kişi sayısı 7'ye yükseldi." dedi. Virüs tespit edilenler arasında 38 ile 45 yaşında iki kişinin yanı sıra bir de evli çift bulunuyor. Güney Afrika'da ilk Kovid-19 vakası İtalya'dan ülkeye seyahat eden bir kişide tespit edilmişti. Afrika kıtasında Cezayir, Senegal, Mısır, Fas, Nijerya, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Togo ve Fas'ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94'e ulaştı.
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İTALYA'DA SERİE A DAHİL TÜM SPOR ETKİNLİKLERİ DURDURULDU
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki haftayı aşkın süredir acil durum içinde olan İtalya'da, Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) kararıyla tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, CONI Başkanı Giovanni Malago, spor federasyonları başkanlarıyla bugün Roma'da Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Başkanların toplantısından İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) dahil tüm spor branşlarında, her düzeydeki etkinlikleri hafta sonu çıkarılan başbakanlık kararnamesinde belirtildiği üzere 3 Nisan'a kadar durdurma kararının çıktığı belirtildi.
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KORONAVİRÜS ALMANYA'DA DA CAN ALDI
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde iki kişi Kovid-19 sebebiyle öldü. Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberde, Heinsberg bölgesinde ve Essen kentinde birer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Essen Belediyesi, geçen hafta salı günü Kovid-19 tespit edilen 89 yaşındaki bir kadının bugün öldüğünü açıkladı.
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Öte yandan Brandenburg eyaletindeki Neustadt/Dosse kasabasında Kovid-19 şüphesiyle 4 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirildi. Robert Koch Enstitüsü, bu sabah, Almanya’da şimdiye kadar 1112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
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RUM SAĞLIK BAKANI, KORONAVİRÜS VAKALARINI DOĞRULADI
Rum basınında yer alan habere göre, Bakan Yoannu, bir basın toplantısı düzenleyerek, GKRY'de ilk kez görülen koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu. Rum Bakan, ilk vakanın 25 yaşındaki bir erkek olduğunu ve İtalya'nın Milano şehrinden 26 Şubat'ta ülkeye geldiği belirtildi.
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Diğer vakanın ise 64 yaşında bir Rum erkek olduğunu kaydeden Yoannu, şahsın Lefkoşa'nın güneyindeki bir kamu hastanesinde sağlık personeli olarak çalıştığını ve 5 Mart'ta İngiltere'den GKRY'ye giriş yaptığını ifade etti. Rum Bakan, söz konusu kişinin çarşamba gününden bu yana işe gittiğini, hastalarla temasta bulunduğunu ve semptomları göstermesine rağmen bugün üstlerine bildirdiğini kaydetti. Yoannu, halktan sakin olmalarını ve kişisel temizliğe dikkat etmelerini istedi.
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İTALYA'DAN FLAŞ CORONA VİRÜS KARARI
Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu. Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi. Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, "Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik." diye konuştu. Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti.
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BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 7 bin 985, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 9 bin 172'ye ulaştığını aktardı.
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Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 97 kişi daha artarak 463'e yükseldiğini açıkladı. Borrelli ayrıca, iyileşenlerin sayısının bugün 102 kişi daha artarak 724'e yükseldiğini aktardı.
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MAHKUMLAR FİRARDA
Diğer yandan, Kovid-19 endişesi ve buna yönelik tepkiler nedeniyle ülkede hafta sonu baş gösteren cezaevinde isyan furyası bugün de devam etti. Dün Modena'da çıkan olaylarda 6 mahkumun yaşamını yitirdiği açıklanırken, başkent Roma'daki Rebibbia cezaevi de olmak üzere ülke genelindeki 27 cezaevinde olayların çıktığı belirtiliyor. Olaylarda mahkumların yatakhanelerini ateşe verdikleri ve bir şekilde kaçmaya çalıştıkları aktarılıyor.
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Özellikle Foggia kentindeki cezaevinden yaklaşık 50 tutuklunun kaçtığı bunlardan 30 kadarının yakalandığı, geri kalanının arandığı bildirildi. Başbakan Giuseppe Conte, cezaevindeki olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığında güvenlik kurulunu topladı.
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SOSYAL MEDYADA "BEN EVDE KALIYORUM" KAMPANYASI
Hükümet, özellikle kuzeyde kırmızı bölge ilan edilen Lombardiya Bölgesi ve 14 kentteki insanlara daha az hareket etme çağrısı yaparken, sosyal medyada da "Ben evde kalıyorum" etiketiyle bir kampanya başladı.
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Başbakan Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın yanı sıra İtalyan ve dünya kamuoyunun tanıdığı ünlü isimler tek tek bu çağrıya katılarak, kırmızı bölgedeki insanları virüsün yayılmasını önlemek için evde kalmaya davet etti.
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Sosyal medyadaki bu kampanyaya uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Serra Yılmaz da destek verdi. Özpetek, Instagram hesabından Serra Yılmaz ile beraber çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "İçinde bulunduğumuz durumun, yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemizi gerektirdiğini kavramalıyız. Elimizde bu krizi adeta bir dayanışma yarışına çevirmek için büyük bir fırsat var. Görme ve düşünme biçimimizi değiştirmeliyiz. 'Bana da bulaşmasından korkuyorum’ ya da 'Bana bulaşmasını umursamıyorum' yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz." yorumunu yaptı.
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Özpetek, herkesin birbiri için birtakım önceliklerini bir süre ertelemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde olan herkes için. Hayatları en az benimki kadar değerli olan yaşlı ve kırılgan tüm bireyler için. Zaten kanserle savaşmakta olduğundan, üstüne bir de bunu kaldıramayacak olanlar için. Dilerim ki dayanışma ruhu asla eksik olmasın. Gerisinin hiçbir önemi yok." ifadesini kullandı. Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ülkede Başbakan Conte, bu sabaha karşı virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.
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Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti. Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.
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İTALYA'DAN ŞOK GÖRÜNTÜLER
Dünyayı titreten koronavirüs salgınından bugüne kadar ortaya çıkan en dehşet verici fotoğrafları, Reuters haber ajansı servis etti. 110 binden fazla kişiye bulaşan virüsün Avrupa'daki merkezi İtalya.
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Fotoğraflarda, yanlarındaki sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle yaşam desteği sunmaya çalıştığı görülüyor.
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Fotoğraflarda dikkat çeken bir başka detay, bazı hastaların yüzüstü yatırılıyor olması. Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflar, 5 Mart tarihinde kaydedilen bir videodan alındı.
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KAMBOÇYA'DA EĞİTİME KOVİD-19 ENGELİ
Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, Kamboçyalı bir kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine Siem Reap şehrindeki tüm devlet okullarının ve özel okulların geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Şinhua ajansının haberine göre, Hun Sen, Pursat bölgesindeki ulusal bir yolun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "(Siem Reap şehrinde) 110'dan fazla okul kapandı." dedi. Hun Sen, Khmer yeni yılı kutlamaları için nisanın ortasında Angkor Arkeoloji Parkı'nda düzenlenmesi planlanan Angkor Sangkran festivalinin de iptal edildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Mam Bunheng, cumartesi Siem Reap şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Kamboçyalı bir erkekte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını doğrulamıştı. Kamboçya'da şimdiye kadar 2 Kovid-19 vakasına rastlandı. Ülkede 27 Ocak'ta virüs teşhisi konulan 60 yaşındaki Çinli bir erkek iyileşmesinin ardından tedavi gördüğü hastaneden 10 Şubat'ta taburcu edilmişti. Öte yandan Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 15'e yükseldi.
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DSÖ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Kovid-19'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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"Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin Kovid-19 vaka sayısını geçtik" diyen Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Koronavirüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." ifadesini kullandı.
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Ghebreyesus, Kovid-19'un tarihte kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine işaret ederek, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın." değerlendirmesinde bulundu.
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Ayrıca Ghebreyesus, virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.
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Kovid-19 ile mücadelede, en temel unsurların her bir ülke için aynı olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Kararlı ve erken harekete geçerek koronavirüsü yavaşlatabileceğimizi ve enfeksiyonları önleyebileceğimizi unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
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"BU SAVAŞI KAZANABİLİRİZ"
Ghebreyesus, ayrıca Kovid-19 bulaşan insanların çoğunun iyileştiğini, Çin'de 80 bin kişide vaka tespit edildiğini ve bunların yüzde 70'inin iyileştiğine işaret etti.
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Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede acil önlemlerin yürürlüğe girdiğini anımsatan Ghebreyesus, "DSÖ, 57 ülkeye kişisel koruyucu ekipman tedarik etti. 28 ülkeye daha sevkiyata hazırlanıyoruz 120 ülkeye de laboratuvar malzemeleri gönderdik." şeklinde konuştu.
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Ghebreyesus, virüsün görüldüğü 110 ülkenin 79'unda toplam vaka sayısının 100'ün altında olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazanabiliriz." dedi.
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SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE DAHİL 5 ÜLKEYE SEYAHATLERİ DURDURDU
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye'ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı. Kararda ayrıca bu ülkelerden gelenlerin ya da son 14 gün orada bulunanların da Suudi Arabistan'a girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
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Riyad yönetimi daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'la uçak ve gemi seferlerini askıya almıştı. Gerekli önlemler alınması koşuluyla tahliye, kargo ve ticaret seferlerinin bu kısıtlamanın dışında tutulduğu belirtilmişti.
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ÜLKEDEKİ CAMİLERDE ALINAN YENİ ÖNLEMLER
Öte yandan Suudi Arabistan İslam İşleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler aldığını duyurdu. SPA'nın haberine göre, Bakanlık, cuma hutbelerinin 15 dakika ile sınırlandırılması, her namaz vaktinde ezan ile kamet arasının 10 dakikaya düşürülmesi yönünde karar aldı.
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Ayrıca camilerde; ramazan ayında itikafa kalınmaması, iftarların yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verildi. Söz konusu kısıtlamaların, camide bulunanların sağlığının korunması, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında uygulandığı vurgulandı.
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Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı. Ülkede virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında, ülke genelinde eğitime ara verilmesi, tüm camilerde dini ders ve Kur'an-ı Kerim ezberleme halkalarının askıya alınması, yer alıyor. Ayrıca ülkenin doğusundaki yoğun Şii nüfusuyla bilinen Katif kenti de karantinaya alınmıştı.
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IRAK'TA 1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Basra İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İran'da kalp ameliyatı olduktan sonra, 3 gün önce ülkeye giriş yapan ve koronavirüs tespit edilen 74 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği, böylece ilde koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği kaydedildi.
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ÖLENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Öte yandan, Basra'daki yerel yönetim, il genelinde güvenlik ve hizmet sektörü dışındaki tüm devlet dairelerini 22 Mart'a kadar tatil etti.
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VAKA SAYISI 62'YE YÜKSELDİ
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Seyf el-Bedr, dün yaptığı yazılı açıklamada, El-Musenna, Enbar, Zikar, Necef, Bağdat ve Meysan kentlerinde 6 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 62'ye yükseldiğini bildirmişti.
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Bağdat, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak, ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.
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İRAN'DA 13 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ
İran medyasına göre, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Gilan'da 3, Mazenderan'da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan'da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt'te 2, Tahran ve Lahican'da birer hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi. Öte yandan virüse yakalanan üst düzey yetkililerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.
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Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Ferzad Tazari ile Ulusal Birlik ve İşbirliği Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni'nin de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı.
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Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından başta başkent Tahran olmak üzere hızla ülkenin tamamına yayıldı. Şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.
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Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20'den fazla milletvekili de bulunuyor.
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İSPANYA'DA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI İKİYE KATLANDI
Ülkede koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Madrid özerk yönetiminde bir günde ölüm ve vaka sayısı iki kat arttı. Madrid'de koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 8'den 16'ya, vaka sayısı da 202'den 469'a çıktı.
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Madrid'de çok sayıda şirket çalışanlarına evden çalışma hakkı tanırken, telefon şirketi Orange'ın Madrid'deki merkez binasında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
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İspanyol medyası, "ülkede panik ortamının yavaş yavaş görülmeye başladığını, vatandaşların doğru bilgilendirilmemekten yakındığını" yazarken, eczanelerde maske ve hijyenik jel stoklarının büyük oranda azaldığı da belirtildi. Bu arada ülke genelinde Kovid-19'un bulaştığı kişilerin sayısı 1000'i geçti.
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İtalya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüse karşı en kısa zamanda "acil müdahale planı" uygulayacaklarını açıklayarak, halka "birlik ve sakin olma" çağrısında bulundu.
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Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo ise koronavirüsün ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olacağı bilgisini ilk defa ülke basınıyla paylaşarak, turizm sektörünün İspanya'nın gayri safi milli hasılasında önemli bir payı olduğuna vurgu yaptı. Son bir haftadır düşüşte olan Madrid borsası, pazartesi gününe de yüzde 7'lik düşüşle başladı.
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Öte yandan Madrid'in ardından 146 ile en fazla vakanın görüldüğü kuzeydeki Bask bölgesi, merkezi hükümeti beklemeden yeni önlemler açıkladı. Bask özerk hükümeti, Vitoria kentindeki tüm kreş, okul, enstitü ve üniversitelerin 15 gün boyunca kapalı tutulması kararı aldı.
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İspanyol basını, Bask bölgesinde koronavirüsün en fazla sağlık personellerine ve öğretmenlere bulaştığını yazdı. Bölgede 200 kadar öğretmenin karantinada olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Haro ilçesinin de karantinaya alınarak, buraya giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi.
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Diğer yandan üç belediye meclis üyesinin evlerinde karantinaya alındığı Barselona'da da bir kreş, koronavirüs salgınına karşı geçici olarak kapatma kararı aldı. Avrupa'da bu saate kadar açıklanan resmi verilere göre İtalya'nın (366) ardından koronavirüs hastalarında en fazla ölüm İspanya'da oldu.
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RUSYA'DA KOVİD-19 VAKASI 20’YE YÜKSELDİ
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, bir gün içinde başkent Moskova’da 3 Rus vatandaşında Kovid-19 bulunduğu bildirildi. Açıklamada, virüse yakalananların, son iki hafta içinde İtalya'ya seyahat ettikleri belirtildi.
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Rusya’da daha önce 17 kişide tespit edilen Kovid-19 vakasının yeni vakalarla toplam 20’ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, 17 Rus, 2 Çin ve 1 İtalyan vatandaşının virüs taşıdığı kaydedildi.
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İRANLI MİLLETVEKİLİ'NDEN "KORONAVİRÜS KONUSUNDA HALKA YALAN SÖYLENDİĞİ" AÇIKLAMASI
İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti. "Etemadonline" haber sitesine göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı." dedi.
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Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.
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Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.
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FİLİSTİN'DE VAKA SAYISI ARTTI
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 6, Tulkerm kentinde 1 Filistinli'de daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti. Sözcü Mulhim, böylece Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısının 26'ya yükseldiğini kaydetti. Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.
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Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti. İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.