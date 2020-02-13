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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 12:50, /

Son dakika haberleri: COVID-19 (Corona virüsü) ölümlerinde dikkat çeken artış!

Dünyayı sarsan coronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı yeni ismiyle COVID-19'da kabus devam ediyor.

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Çin'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu.

2SON 24 SAATTE BÜYÜK ARTIŞ

SON 24 SAATTE BÜYÜK ARTIŞ

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

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Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin COVID-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

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Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

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Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

6ECZANELERİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ SATMASI YASAKLANDI

ECZANELERİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ SATMASI YASAKLANDI

Çin'in doğusunda yer alan Nanjing şehrinde eczanelerin ateş düşürücü ve öksürük ilaçlarını satması yasaklandı.Yapılan açıklamaya göre, doğu Hangzhou şehrinde de benzer bir politika izleniyor.

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İnsanların eczanelerden ilaç almak yerine direkt hastanelere başvurmasının gerektiği için böyle bir düzenlemeye gidildiği ifade ediliyor.

8PEKİNDE ECZANELER KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURDU

PEKİN'DE ECZANELER KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURDU

Bu arada Pekin'de eczanelerden ateş ve öksürük ilacı alan tüm müşterileri kaydetmeleri isteniyor. Çin devlet ajansı Şinhua'ya göre, eczanelerin hastaların adlarını, adreslerini, kimlik kartı numaralarını ve iletişim bilgilerini ve görülen semptomları kaydetmeleri gerekiyor.

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Pekin hükümeti önlenemeyen salgın nedeniyle üst düzey yetkilileri görevden aldı. Bu isimler arasında Hubei eyaleti komünist parti şefi Ma Guoqiang da var.

10SALGIN 60 BİN İNSANA ULAŞTI ÜS DÜZEY YETKİLİLER KOVULDU

SALGIN 60 BİN İNSANA ULAŞTI ÜS DÜZEY YETKİLİLER KOVULDU

Üst düzey yetkililerin enfekte hasta sayısının bir türlü durdurulamayıp 60 bine yaklaşması nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

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Virüs salgınının, merkez üssünde azalmanın yanı sıra her gün daha da artması nedeniyle Çin'deki üst düzey yetkililerin Pekin hükümeti ile sıkıntı yaşadığı ve en sonunda görevden alınmaların başladığı ifade edildi.

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Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

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Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

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ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

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Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Vuhan’a gönderildiği aktarıldı.

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Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Wuhan’a gönderildiği aktarıldı.

17ASKERİ PERSONEL TAKVİYESİ

ASKERİ PERSONEL TAKVİYESİ

Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Wuhan’a COVID-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.

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Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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İlk olarak Wuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

20HONG KONGTA MEMURLARA EVDEN ÇALIŞIN TALİMATI

HONG KONG'TA MEMURLARA 'EVDEN ÇALIŞIN' TALİMATI

Hong Kong hükümeti, memurlar için evden çalışma düzenlemesini 23 Şubat'a kadar uzattığını duyurdu.

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Hükümet çalışanlarından 29 Ocak'ta Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesinin ardından evden çalışmalarını istemişti.

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