Son dakika haberleri: COVID-19 (Corona virüsü) ölümlerinde dikkat çeken artış!

PEKİN'DE ECZANELER KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURDU Bu arada Pekin'de eczanelerden ateş ve öksürük ilacı alan tüm müşterileri kaydetmeleri isteniyor. Çin devlet ajansı Şinhua'ya göre, eczanelerin hastaların adlarını, adreslerini, kimlik kartı numaralarını ve iletişim bilgilerini ve görülen semptomları kaydetmeleri gerekiyor.