Son dakika haberleri Corona virüsü belirtileri değişti! İşte yeni belirtiler
Son dakika haberleri Corona virüsü hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Her geçen gün yeni bilgilerin gündeme geldiği Corona Virüsü için yeni gündem konusu ise belirtiler oldu. Bilim Kurulu üyeleri tarafından sürekli olarak takip edilen Corona virüsü belirtileri, Haziran ayı ile birlikte farklı belirtilerle de kendisini göstermeye başladı. Peki, Corona virüsü hakkında son dakika gelişmelerinin de yer aldığı Bilim Kurulu üyelerinden önemli uyarılar
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Corona virüsü belirtileri için son dakika açıklamaları yapan Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Tezer ve Prof. Dr. İlhami Çelik, virüsün kendisini gösterme biçiminde belirli farklılıklar olduğunu ifade etti. Süreçte dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan her iki bilim insanı, yaz aylarında Corona virüsü belirtileri içerisinde bazı farklılıklar gözlendiği ve hastanelerde yapılan incelemelere göre virüsün bazı yeni belirtiler ile kendisini hissettirdiği bilgisini paylaştı. İşte, Corona virüsü belirtileri özelinde son dakika bilgileri
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hasan Tezer ve Prof. Dr. İlhami Çelik'ten çok önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Tezer, 60 yaş üstündekilerin düğünlere gitmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhami Çelik ise yaz aylarında klasik öksürük, ateş ve nefes darlığının yanında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler olduğunu söyledi.
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Koronavirüs vakalarında farklı belirtilen ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Uluslararası vakalar var. Nörolojik semptomlar bunlardan bir tanesi. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu.Klasik olan öksürük, ateş ve nefes darlığı idi. Halen öksürük, yüksek ateşi görüyoruz; ama bunların yanında bulantı, kusma ve ishali de görüyoruz.Ciltte döküntü, koku kaybı da halen görülen semptomlar. Mayıs'ta çok sık kemik ve eklem ağrıları yoğun görülmeye başlanmıştı. Haziran ayı itibarıyla yüksek ateş belirtisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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'60 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERİN DÜĞÜNLERE GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'
Normalleşme takvimi kapsamında düğün salonlarının 1 Temmuz’da açıldığını hatırlatan Prof. Dr. Tezer, özellikle 60 yaş üstündekilerin düğünlere gitmemesini tavsiye ederek, "Sadece 60 yaş değil, kronik hastalığı, altta yatan hastalığı olan kişilerin de katılmaması gerekiyor. Biz onları uzun zaman biliyorsunuz evde sakladık, korumaya çalıştık, temaslarını kesmeye çalıştık. Bütün gayretimiz onlara enfeksiyonun bulaşmaması yönündeydi. Neden? Sayın Sağlık Bakanı da açıkladı, rakamlar ölümlerin yoğun bakımda daha çok yaşlı grupta olduğunu bize gösteriyor. O yüzden bu grubun gitmemesi, eğer mümkün değilse de gidip bütün şartları sağlayıp maskesini takarak, en kısa sürede görüp oradan ayrılması gerekiyor. Ama bizim tabii ki gönlümüzden geçen istediğimiz sadece 60 yaş üstü değil, altta yatan hastalığı olan risk grubundaki kişilerin hiç gitmemesi" uyarısını yaptı.
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Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Birinci dalga tamamen bitmiş değil. Ancak yaz geldiği için insan vücudu biraz daha dirençli. Yazın çok fazla zatürre ve solunum sıkıntısı yaşamadığımız için virüsün etkisi bu şekilde gözüküyor. Yoğun bakım ünitelerinde halen tedavi gören hastalarımız var. Ortalama 70 yaş üzerinde ölüm görüyorduk, ancak kendi hastanemizde 50 yaş civarında kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Virüsün hastalık yapıcı etkisinde azalma söz konusu değil" diye konuştu.