Son dakika haberleri... Bugün başladı, polis göz açtırmadı! Verdikleri cevaplar 'pes' dedirtti

"BANA CEZA KESSELER BİR TANE DAHA SİGARA YAKARIM" İstiklal Caddesi üzerinde sigara içerek giden bir kişi ise "Şuan elimde sigara var. Kimse benim özgürlüğüme karışamaz. Sağlık benim sağlığım. Ben kendi sağlığımı düşünmedikten sonra onlara ne benim sağlığımdan? Toplum sağlığı da önemli ama benim içtiğim sigarayı rahat bıraksınlar. Ben bu karara karşıyım. 900 lira ceza kesseler bir tane daha sigara içerim" diye konuştu.