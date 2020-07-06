Son dakika haberi: Bu düğüne gelen herkes önce şaşkına döndü sonra…

Akyel, "Düşündük, taşındık böyle şeye karar verdik. İyi yaptığımıza da inanıyoruz. Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin- damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor. Anne ve babalar ise misafirleri karşılıyorlar. Tek bir sıkıntımız var o da oyun. Tek gelin damat oynayacak. Bu yönde bir sıkıntımız var" dedi.