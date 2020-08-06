Son dakika haberleri: Beyrut'ta patlamaya neden olan 'yüzen bomba' lakaplı geminin bilinmeyen hikayesi...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği, mürettebatın maaşını ödeyemeyen geminin fazladan yük alarak güzergahında olmamasına rağmen Lübnan'a uğradığı ortaya çıktı.