Son dakika haberleri... Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Artmış olabilir
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında hızla yayılırken virüsle ilgili bilimsel araştırmalarda yeni bulgular ortaya çıkıyor. ABD'de yapılan bir araştırmada Kovid-19'un bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.
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Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.
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Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.
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Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.
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Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.
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MERKEL: DURUM ENDİŞE VERİCİ
Almanya Başbakanı Merkel, başkent Berlin'deki Federal Basın Evi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Merkel, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla geçen hafta eyalet başbakanlarıyla aldığı ve bugün yürürlüğe giren önlemlere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Almanya'da son 14 günde günlük vaka sayısının 3 kat arttığına dikkati çeken Merkel, "Mevcut durum endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.
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Vakaların artışının bu şekilde devam etmesi durumda hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin endişesini dile getiren Merkel, yoğun bakımda bulunan Kovid-19 hastalarının da son 10 günde iki kat arttığı bilgisini paylaştı.
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Hiçbir hükümetin, sağlık sisteminin taşıyacağı yükün sınırına gelmesini istemeyeceğini belirten Merkel, "Şu anki verilerle bile bulaşma zincirini takip etmek mümkün değil. Bu, virüsü taşıyan çok sayıda kişinin etrafta dolaştığı ve belirti göstermeyenlerin virüsü başkalarına bulaştırdığı anlamına geliyor." dedi.
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Merkel, geçen hafta alınan ve bugün yürürlüğe giren önlemlerle günlük yeni vaka sayısını düşürülmesinin hedeflendiğini kaydederek "Önlemler çok sert bunu biliyorum." ifadelerini kullandı.
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Bir ay boyunca insanların birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalacağına işaret eden Merkel, "Alınan önlemlere bir ay dayanırsak bu dalga kırabililir. Bu tedbirlerin hedefimize ulaşmak için yeterli olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.
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ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 404 artarak 236 bin 505'e çıktı.
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 73 bin 175 artışla 9 milyon 478 bin 422'ye ulaştı.
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Yaşamını yitirenlerin sayısının 404 artarak 236 bin 505'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 104 bini, toplam test sayısı 145 milyonu geçti.
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En çok vaka 960 bin 927 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 936 bin 843 vakayla Kaliforniya ve 807 bin 412 vakayla Florida takip ediyor.
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Ölü sayısında ise New York, 33 bin 687 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.
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Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 242 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 545 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
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SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 381 yeni vaka tespit edildiği, 436 kişinin iyileştiği belirtildi.
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Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 437'ye, vaka sayısının 348 bin 37'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 334 bin 672'ye ulaştı.