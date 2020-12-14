MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri: Antalya'da koronavirüs vaka sayısı iki katına çıktı.. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71!
GeriGündem Son dakika haberleri: Antalya'da koronavirüs vaka sayısı iki katına çıktı.. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 09:18 | 

Son dakika haberleri: Antalya'da koronavirüs vaka sayısı iki katına çıktı.. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71!

Son dakika haberi... Vaka oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı. Banklara oturmanın yasaklandığı, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere kişi sınırlamasının getirildiği kentte filyasyon ekiplerinin sayısı 550'ye çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi de artırılarak 30'a tamamlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Turizm kenti Antalya, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından, aldığı tedbirler sayesinde turizm sezonunu sorunsuz geçirdi. Yaz aylarında yönetilebilir seviyelerle geçirilen salgının hızı, kış mevsimiyle birlikte arttı.

2EV ZİYARETLERİ, GEZMELER VAKALARI ARTIRDI
Abone Olgoogle-news

EV ZİYARETLERİ, GEZMELER VAKALARI ARTIRDI

Koronavirüsün artışa geçtiği iller arasında son sıralarda yer alan kentte kış mevsimiyle birlikte vaka sayısında artış yaşandı.

3
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar, kentteki vakaların artışının sebepleri arasında ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı Sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması, alışveriş merkezlerinin etkisi olduğuna dikkati çekti.

4VAKA ORANI 1 HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

VAKA ORANI 1 HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti.

5
Abone Olgoogle-news

Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı.

6
Abone Olgoogle-news

Salgının başından bu yana koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç hastalara verildi. 500 kişilik filyasyon ekibi ise hiç durmadan hizmet veremeye devam ediyor.

7BANKLAR YASAKLANDI, CADDELERE GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI
Abone Olgoogle-news

BANKLAR YASAKLANDI, CADDELERE GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI

Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı.

8
Abone Olgoogle-news

Maske ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Israrla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar kullanım dışı bırakıldı.

9
Abone Olgoogle-news

Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti.

10
Abone Olgoogle-news

Alınan tedbirlerin etkisinin ilerleyen günlerde iyi yönde tabloya yansıması bekleniyor.

11
Abone Olgoogle-news

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Antalya'da maskesiz yakalanan dilenciden pişkin savunma!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi