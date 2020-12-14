Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
Son dakika haberleri: Antalya'da koronavirüs vaka sayısı iki katına çıktı.. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71!
Son dakika haberi... Vaka oranının bir haftada iki katına çıkıp yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 71'inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı. Banklara oturmanın yasaklandığı, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere kişi sınırlamasının getirildiği kentte filyasyon ekiplerinin sayısı 550'ye çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi de artırılarak 30'a tamamlandı.
Son dakika haberi... Turizm kenti Antalya, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından, aldığı tedbirler sayesinde turizm sezonunu sorunsuz geçirdi. Yaz aylarında yönetilebilir seviyelerle geçirilen salgının hızı, kış mevsimiyle birlikte arttı.
Uzmanlar, kentteki vakaların artışının sebepleri arasında ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı Sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması, alışveriş merkezlerinin etkisi olduğuna dikkati çekti.
Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı.
BANKLAR YASAKLANDI, CADDELERE GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI
Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı.
Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti.
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