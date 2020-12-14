Son dakika haberleri: Antalya'da koronavirüs vaka sayısı iki katına çıktı.. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71!

Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı.