Son dakika haberleri.. Ankara'da moloz arasından çıkan tüpler virüs şüphesi yarattı! İncelenmek üzere laboratuvara götürüldü..

'İÇİNDE BELKİ DE VİRÜS VAR' Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkanı işleten Umut Velioğlu, "Bu kötü bir şey, milletin canını tehlikeye atıyorlar. Bunun içinde belki de virüs var. İsimler yazıyor, tüplerin üzerinde. Dokunmadık biz, yanına bile fazla yaklaşmadık; çünkü riskli. Bununla ilgili şikayette bulunulması gerekli, çünkü insanların canını tehlikeye atıyor burada" dedi.