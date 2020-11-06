Son dakika haberleri: ABD seçim sonuçlarında kritik saatler.. Trump mı, Biden mı yarışı galip bitirecek? Tek bir oy bile hayati....

22.00 | TRUMP: SAVAŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili. Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullandı.