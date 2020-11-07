Son dakika haberleri... ABD başkanlık seçimlerinde son durum: Trump mı Biden mı önde?

BEYAZ SARAY'DA ALARM! 07.50| Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'a koronavirüs teşhisi koyulduğunu ilk olarak Bloomberg yayın kuruluşu duyurdu. CNN'e konuşan iki yetkili de bu gelişmeyi teyit etti. Meadows'un pazar ve pazartesi günleri Başkan Trump'la seyahat ettiği, salı günü seçim gecesindeki partide de Beyaz Saray'da olduğu bildirildi. Beyaz Saray'ın en kritik isimlerinden biri olan Meadows'un Trump ailesiyle de yakın temasta olduğu aktarıldı. CNN, Beyaz Saray yetkililerin alarma geçirildiğini de yazdı.