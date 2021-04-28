Son dakika haberleri: 29 Nisan'da tam kapanma başlıyor.. İşte tam kapanma öncesinde merak edilen soruların cevapları..

Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantı uçuşları ve diğer seyahatlerini yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir? Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır.Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgemizde de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş veya gidiş) uçakla seyahat edecek olan yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb.) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgeleri almalarına gerek bulunmamaktadır.